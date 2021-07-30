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Головна Кримінал Конча-Заспа, Моршин, чорноморські курорти: суд заарештував 45 санаторіїв, незаконно виведених із держвласності

Конча-Заспа, Моршин, чорноморські курорти: суд заарештував 45 санаторіїв, незаконно виведених із держвласності

30 липня, 2021 п'ятниця
07:37
Кримінал

Печерський районний суд Києва заарештував 45 державних санаторіїв та об'єктів нерухомості орієнтовною вартістю 5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Усі об'єкти були незаконно виведені із державної власності в 2020 році.

"Це вимушений крок, щоб зупинити злочинну схему і не допустити державних збитків від незаконної приватизації державних санаторіїв та об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі профспілок", - пояснили в СБУ.

29 липня СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора провели низку обшуків у приміщеннях ПрАТ "Укрпрофтур", ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Федерації професійних спілок України.

Під час обшуків по всій території України було вилучено документи, важливі для досудового розслідування.

За версією слідства, зловмисники створили схему відчуження державного майна, що полягала у заниженні ринкової вартості об'єкта в десятки разів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом держмайна.

"Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об'єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам з якими досягнуто попередньої згоди", - зазначили в СБУ.

Зокрема задокументовано незаконне виведення із держвласності таких об'єктів, як санаторій "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа), курортні санаторії в Одесі та Одеській області, понад 15 санаторних об'єктів у курортному місті Очаків Миколаївської області, будинок у місті-курорті Моршин тощо.

Розслідування триває за 3 статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

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Новини
СБУ
приватизація
арешт майна
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