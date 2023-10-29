Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом може розповсюдитися на іншу частину регіону, - Салліван

Про це пише CNN.

Він зазначив, що бойовики, яких підтримує Іран, продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

"Ми пильні, тому що ми бачимо підвищені загрози нашим силам у всьому регіоні та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", - каже Салліван.

Він наголосив, що ризик реальний, проте США вживає всіх необхідних заходів, аби не допустити розростання конфлікту.

"Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт. Але ризик реальний, а отже, пильність висока, а кроки, які ми вживаємо, щоб запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними", - пояснив радник.

Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об’єктах, що пов’язані зі збройними формуваннями на сході Сирії, які підтримує Іран. Це сталося після серії ракетних і безпілотних ударів по силах США в регіоні.

Салліван наголосив, що у випадку, якщо напади бойовиків триватимуть, "буде відповідь".

"Я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", - додав він.