Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом може розповсюдитися на іншу частину регіону, - Салліван

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом може розповсюдитися на іншу частину регіону, - Салліван

29 жовтня, 2023 неділя
20:21
Світ Джейк Салліван

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США бачать підвищений ризик того, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом може розповсюдитися на іншу частину регіону

Про це пише CNN.

Він зазначив, що бойовики, яких підтримує Іран, продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

"Ми пильні, тому що ми бачимо підвищені загрози нашим силам у всьому регіоні та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", - каже Салліван.

Він наголосив, що ризик реальний, проте США вживає всіх необхідних заходів, аби не допустити розростання конфлікту.

"Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт. Але ризик реальний, а отже, пильність висока, а кроки, які ми вживаємо, щоб запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними", - пояснив радник.

Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об’єктах, що пов’язані зі збройними формуваннями на сході Сирії, які підтримує Іран. Це сталося після серії ракетних і безпілотних ударів по силах США в регіоні.

Салліван наголосив, що у випадку, якщо напади бойовиків триватимуть, "буде відповідь".

"Я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", - додав він.

  • Міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман у понеділок, 30 жовтня, відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Байдена через побоювання розростання конфлікту на Близькому Сході.
Ізраїль
Палестина
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Читайте також:
Карта. Авдіївка_2410
28 жовтня, 2023 субота
"Погода стала на наш бік": офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
годинник Україна
28 жовтня, 2023 субота
Коли в Україні переводять годинники на зимовий час
россійська ракета Х-101
27 жовтня, 2023 п'ятниця
У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 жовтня
21:33
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон з артилерії, постраждали 2 людини
21:20
Оновлено
збитий "Шахед"
Росіяни запустили ударні БПЛА на південь України
21:18
Оновлено
Дагестан. Ізраїль
У російській Махачкалі натовп увірвався до аеропорту й шукає пасажирів рейсу з Тель-Авіву
21:08
Бахмут, російський обстріл
Окупанти з артилерії вдарили по селу Острівське на Донеччині: загинув місцевий
20:45
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
"Цей листопад та грудень мають стати вагомими для України": Зеленський анонсував нові зустрічі
20:30
Німеччина уряд
"Німеччина, у нас проблема!" Редакція газети Bild оприлюднила маніфест проти ісламського фундаменталізму, що складається з 50 пунктів
20:13
Ексклюзив
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Збитки на мільйони тон: Директор Центру транспортних стратегій Вовк прокоментував ситуацію із перевезенням товарів тимчасовим морським коридором
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Жити у війні
19:29
Оновлено
У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей
У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей
19:17
сектор Гази
Ізраїль відновив роботу другого з трьох водоводів до сектора Гази
19:13
Протягом доби на фронті відбулось 40 боєзіткнень, ворог 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного, - Генштаб
19:07
Інтерв’ю
США Ізраїль
Якщо Ізраїль впаде, то впадуть і арабські демократії, - ізраїльський політолог Заєв Ханін
19:06
Інфографіка
Винищувач МіГ-29
Винищувач МіГ-29: все про літак "Привидів Києва", характеристики та вплив на російсько-українську війну 
18:57
Індія
В Індії колишній Свідок Єгови підірвав саморобну бомбу: 2 людини загинули, десятки поранені
18:54
Ексклюзив
Авдіївка
Як і в Бахмута, місією Авдіївки може бути нищення великої кількості ворога, - ветеран Гетьман
18:40
вибух
У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі, це могла бути спецоперація СБУ
18:38
"Ворскла" - "Металіст 1925" 2:2. 29 жовтня 2023 року
"Ворскла" зіграла в нічию з "Металістом 1925", а "Минай" з "Вересом". Розклад і результати 12-го туру УПЛ
18:27
Оновлено
загинув шахтар
У Казахстані на шахті сталася пожежа: загинуло 45 людей
18:18
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Для України важливо, щоб США не програли в Ізраїлі, а Байден виконав обіцянку, - Піонтковський
18:06
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Ефективність української дипломатії на угорському та словацькому треках викликає сумніви
17:52
Огляд
Севастополь, прильот
"Бавовна" у Севастополі та "відмінусовані" ворожі склади в окупації: де вибухало впродовж тижня
17:51
російські військові
За останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин
17:11
Ексклюзив
DeepState: на півночі Бахмуту окупанти намагалися взяти ініціативу, ситуація складніша, ніж на півдні
16:44
Ексклюзив
Військові втомились та потребують ротації: ми можемо залишитись без країни, це повинні усвідомити всі, - офіцер батальйону "Вовки да Вінчі"
16:38
Цитування фрагментів повідомлень та колір для акаунту: Телеграм випустив оновлення
16:03
OPINION
Віктор Андрусів
Корупційна критика зі всіх щілин - тупа ідея
16:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
16:02
У дитячій грі Roblox розпочалися пропалестинські протести
15:53
Жінка дитина війна з Росією
Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: яких категорій це стосується
15:24
Су-25 росія
Українськи зенітники збили бойовий літак росіян на Авдіївському напрямку
14:51
Нафтогаз
Починаючи з 2025 року, Україна припинить транзит російського газу, - голова правління "Нафтогазу" Чернишов
14:42
Стрілянина
У Флориді чоловік вчинив стрілянину на вечірці з нагоди Хелловіна: 2 людини загинуло, 18 поранені
14:40
Херсонщина
Росіяни обстріляли з артилерії Новоберислав на Херсонщині: постраждав чоловік
14:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців
Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців
14:18
щеня_песик
Європейські вчені пояснили, чому власники домашніх тварин більше дбають про собак, ніж про котів
14:09
обстріл, ППО
Зенітний "франкенштейн": американці створили для Укараїни гібрид Patriot й радянських ЗРК, - ЗМІ
14:07
OPINION
Юрій Касьянов
Треба знижувати мобілізаційний вік
13:40
Комендантська година
Для громадян - від 8,5 тис. грн, для бізнесу - від 51 тис. грн: Рада та МВС хочуть збільшити штрафи за порушення комендантської години
13:33
Министр обороны Саудовской Аравии Халід ібн Салман Аль Сауд
Міністр оборони Саудівської Аравії прибуде до США через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході, - ЗМІ
13:30
Сектор Гази
Ізраїль відмовився від повномасштабної операції у Газі й продовжує вибіркові удари по ХАМАС, - The New York Times
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV