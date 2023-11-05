Конфлікт між прикордонником і поліцейським під час комендантської години у Києві: що каже кожна зі сторін та прокуратура

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У мережі поширилась інформація про затримання прикордонника працівниками Нацполіції вночі 3 листопада в Києві під час комендантської години та нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю. У повідомленнях стверджувалось, що військовий проходив лікування в Київській лікарні після отримання поранення на фронті. Також з'явилося відео з відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Що каже поліція Києва

У поліції Києва стверджують: затримали прикордонника під час патрулювання містом, він перебував на вулиці у комендантську годину. Оперативник Шевченківського управління поліції нібито звернувся до чоловіка з проханням перевірити його документи. Правоохоронці заявляють, що до них підійшов чоловік напідпитку в камуфляжі, який агресивно поводився та кілька разів штовхнув оперативника, після чого поліцейський запросив його пройти до відділу задля перевірки його особи.

За версією оперативників, військовий ігнорував вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Поліція ініціювала службову перевірку.

Позиція Держприкордонслужби

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна повідомив, що командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, також почало внутрішнє розслідування, а ДПСУ виступає за об'єктивне розслідування інциденту.

ДПСУ підтверджує, що на момент інциденту прикордонник повертався в місце розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті контузії. Демченко також уточнив, що інцидент стався в районі залізничного вокзалу в Києві.