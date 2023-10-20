У центрі Києва невідомі поранили ножем військового: правоохоронці шукають нападників
У четвер, 19 жовтня, близько 10 години вечора до поліції Києва надійшло повідомлення, що невідомі напали з ножем на військовослужбовця й завдали йому поранень
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що напад стався на вулиці Назарівській. Там знайшли військовослужбовця з ножовим пораненням грудної клітини.
"Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення", - повідомляють правоохоронці.
Для розкриття злочину до розшуку нападників задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції.
"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - додали у поліції.
- Нагадаємо, що 12 жовтня у Солом'янському районі Києва спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який проникнув у бізнес-центр і намагався захопити його.
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