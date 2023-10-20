У центрі Києва невідомі поранили ножем військового: правоохоронці шукають нападників

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що напад стався на вулиці Назарівській. Там знайшли військовослужбовця з ножовим пораненням грудної клітини.

"Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення", - повідомляють правоохоронці.

Для розкриття злочину до розшуку нападників задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції.

"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - додали у поліції.