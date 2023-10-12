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Головна Кримінал У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр

У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр

12 жовтня, 2023 четвер
08:48
Кримінал

Вранці 12 жовтня у Солом'янському районі Києва спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який проникнув у бізнес-центр і намагався захопити його

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.

Правоохоронці повідомили, що чоловік зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців. 

"У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного", - додали в поліції.

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Україна
поліція
новини Києва
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