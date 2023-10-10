Працюючи в ЦНАП Києва, пропагувала "рускій мір": держслужбовицю засудили до ув'язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Держслужбовиця Центру надання адміністративних послуг у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну створила проросійський акаунт у соцмережі під псевдонімом.

У повідомленнях в акаунті вона виправдовувала злочини окупантів та закликала до насильницької зміни меж території України. Також вона публікувала пропагандистські матеріали та дописи із закликами до окупації України і комуністичну символіку.

У вересні 2022 року правоохоронці затримали посадовицю в Києві та обшукали її місце проживання, де вилучили мобільні телефони та комп’ютери, а також георгіївські стрічки, комуністичну символіку та значну суму особистих збережень у російських рублях. Свою провину жінка визнала частково.

Суд визнав жінку винною у поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України з розпалюванням національної ворожнечі, виправдовуванні військової агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та поширенні комуністичної символіки (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Жінці призначено покарання строком до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що належить їй на праві приватної власності, крім житла.

Фото: https://www.gp.gov.ua/ua