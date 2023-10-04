Працювали на РФ, продавали зброю та дитяче порно: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП)

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Служба безпеки веде системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету в релігійному середовищі України. З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви", - йдеться у заяві.

СБУ пише, що серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Також, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічних закликів до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Наразі 26 представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки. Служба безпеки повідомляє, що двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні росіян.

Один з таких колаборантів - настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. За його наводкою українців викрадали та ув’язнювали у катівнях. Колаборанта засудили до 12 років тюрми, проте потім його разом з полоненими російськими військовими вдалося обміняти на 63 українських захисників.

Також СБУ затримала клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації. Він отримав 7 років позбавлення волі, але потім його також обміняли на українських військових.

До 5 років тюрми засуджено і керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

"Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму", - додали у Службі.

Завдяки роботі СБУ наразі в’їзд в Україну заборонено понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.