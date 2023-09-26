Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал На Херсонщині СБУ затримала священника УПЦ (МП), який торгував зброєю

На Херсонщині СБУ затримала священника УПЦ (МП), який торгував зброєю

26 вересня, 2023 вiвторок
10:35
Кримінал Схрон зі зброєю

Служба безпеки на Херсонщині затримала священника, що підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу. 

Зазанчається, що клірик зберігав ворожі арсенали у 2 схронах. Один з яких знаходився на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

Співробітники СБУ затримали священника, коли той намагався продати два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла" з комплектуючими.

У доповнення до цих ПЗРК священник пропонував придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті.

"Фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах. Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

  • кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;
  • 3 бойові гранати Ф-1;
  • майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі човолікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 12 вересня Служба безпеки затримала колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП), який за гроші "допомагав" потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковним клірикам.
зброя
УПЦ МП
Херсон
Херсонщина
Читайте також:
Верховна Рада
25 вересня, 2023 понедiлок
Лише 38 народних депутатів добровільно подали декларацію за 2022 рік. Список
25 вересня, 2023 понедiлок
Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець
військовий корабель РФ
26 вересня, 2023 вiвторок
Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні, - ISW
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 вересня
11:58
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
"Хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не наслідками аудиту ДАСУ": Кудрицький прокоментував обшуки в Укренерго 
11:58
На фото: виставка "[Не]знищен[н]і"
"[Не]знищен[н]і": у Києві відкрили виставку, присвячену репресіям української інтелігенції початку ХХ століття
11:47
Оновлено
прапори України та США
З чіткими термінами: у посольстві США підтвердили, що надіслали Києву перелік реформ для продовження підтримки
11:32
Ілюстративне фото
Стійкість критичної інфраструктури вища, ніж торік, багато об'єктів обладнали автономними джерелами живлення, - Укренерго
11:18
обстріли, війна
Ворог за добу атакував 11 областей: 9 людей загинуло, 16 отримали поранення
11:03
відновлення електропостачання
Фахівці Укренерго вдвічі-втричі скоротили терміни заміни пошкодженого обладнання, наш досвід - найбільший на континенті, - Кудрицький  
10:51
Антитіла
"Антитіла" вирушили у США: спільно з United Help Ukraine на концертах збиратимуть кошти на 10 тис. медаптечок для ЗСУ
10:51
Сергій Наєв
Північна операційна зона: генерал Наєв перевірив готовність українських військових до зими
10:44
На фото: WhatsApp
Нова функція каналів у WhatsApp буде недоступна для росіян
10:35
Огляд
міжнародний огляд
До Різдва Україну можуть запросити в ЄС, хто підірвав "Північний потік" — питання відкрите. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:30
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли Херсон: 2 людини поранено
10:23
Spotify
Spotify за допомогою ШІ дублюватиме подкасти іноземними мовами голосами авторів
10:22
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
Через атаку РФ по Одещині не працює пункт пропуску з Румунією, але дрони не перетинали кордон
10:00
У Нагірному Карабасі вибухнув резервуар з паливом
У Нагірному Карабаху вибухнув резервуар з паливом: 20 людей загинули, майже 300 поранено
10:00
Блекаут
Як пережити блекаути і зберегти ментальне здоров'я: рекомендації МОЗ
09:59
Ракетоносій "калібрів"
РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них 2 ракетоносії
09:56
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало понад 13,5 тисяч біженців
09:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
09:47
Чорноморський флот РФ
Атаки на Чорноморський флот РФ: британська розвідка оцінила здатність окупантів надалі блокувати українські порти
09:40
паспорт РФ
Окупанти на Луганщині погрожують батькам зменшенням виплат, якщо діти не отримають паспорт РФ до 14 років, - ОВА
09:35
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
НАТО має обмаль наземних систем ППО, акцент має бути на F-16: Згурець про ситуацію в повітряному просторі України
09:19
Оновлено
Ізмаїл, Одеська область, наслідки атаки шахедів
Нічна атака РФ: є влучання у припортову інфраструктуру на Одещині, об'єкти на Черкащині та Миколаївщині, постраждали 2 людей
09:10
Оновлено
Президент Литви Гітанас Науседа
Науседа зустрівся з українськими нардепами: пообіцяв продовжити підтримку та закликав до реформ
09:06
Ілюстративне фото
У Мексиці внаслідок паводку загинули щонайменше 7 людей, є зниклі безвісти
09:03
Ексклюзив
Луганщина
Щури, відсутність світла та водопостачання: голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні опалювального сезону
08:23
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 26 з 38 "шахедів" під час нічної атаки РФ
08:20
Знищена техніка окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ, - Генштаб
07:49
Латвія
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за написи "Я русский!" на автівках
07:47
Анатолій Тимощук
Тимощук подав на УАФ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні
07:40
Оновлено
Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунав вибух: росіяни вдарили по місцевому підприємству
07:12
Путін і Кім Чен Ин
"Вулиця з двостороннім рухом, що стає дедалі небезпечнішою": Блінкен про співпрацю РФ і КНДР
06:54
Єгипет
Дешева альтернатива зерну з РФ: Єгипет планує закупляти пшеницю у Казахстані
06:24
військовий корабель РФ
Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні, - ISW
05:58
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден передав Пашиняну лист: запевнив у підтримці суверенітету та демократії
05:53
Антиросійські протести, Єреван, Вірменія
РФ звинуватила США у зростанні антиросійських настроїв у Вірменії
05:20
Кубок України
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
05:16
США, Польща, зброя
Польща домовилась зі США про купівлю 96 вертольотів Apache
04:48
розбита російська техніка
В ISW відзначають, що спроби наступу РФ біля Бахмута та Авдіївки не мають успіху
03:55
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині затримали 23 прихильників Гюлена з організації FETÖ
03:27
Німеччина уряд
Уряд Німеччини може вдвічі скоротити допомогу біженцям наступного року, – Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV