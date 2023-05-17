Конфлікт у керівництві ПВК "Вагнер": Пригожин позбавляється "старої гвардії"?
У керівництві приватної військової компанії "Вагнер" стався серйозний внутрішній конфлікт
Пригожин, який до цього постійно заявляв про конфлікт між ПВК і міністерством оборони, скаржився на нестачу снарядів призначив першим своїм заступником замість Уткіна генерала Мізінцева, який у міністерстві оборони відповідав... саме за матеріально-технічне забезпечення.
Тобто, призначають людину, яка б мала нести відповідальність за так званий снарядний "голод" і масову загибель членів ПВК.
Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив у мережі фотографії втрати російських найманців, які нібито загинули через те, що російська армія не дає "вагнерівцям" снарядів.
Призначення Мізінцева свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме — конфлікт Пригожина зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін стояв біля джерел створення ПВК і саме з його легкої руки організація отримала назву "Вагнер
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Таким чином, призначення Мізінцева свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме — конфлікт Пригожина зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін стояв біля джерел створення ПВК і саме з його легкої руки організація отримала назву "Вагнер".
Примітно, що генерал-полковник Мізінцев вважається "улюбленцем Путіна".
Нагадаю, з 2014 року Мізінцев обіймав крісло директора Національного центру управління обороною РФ. У 2017-му він отримав посаду генерал-полковника. У вересні 2022-го його призначили на посаду заступника міністра оборони Росії, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.
Спеціально для Еспресо
Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо
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