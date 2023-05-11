Адже Москва має намір використати цю ситуацію як для своєї пропаганди, так, можливо, і для дзеркальних ударів "у відповідь" по українських центрах прийняття рішень.

Нагадаю, нещодавно прозвучала досить дивна заява прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, що очільник РФ нібито постійно перебуває в кремлі.

По-перше, зазначу, Путін є однією з найбільш стережених персон у світі. Відповідно, подібні заяви речника про те, що Путін, мовляв, ночує у кремлі, мали б викликати запитання. Треба говорити про те, що ані про графік пересування Путіна, ані про режим його охорони, а тим більше про місця його перебування невідомо майже нікому, окрім обмеженого кола осіб. Це – абетка роботи спецслужб.

Якщо ж у ЗМІ раз у раз з'являються повідомлення про те, що Путін використовував як місця постійного перебування бункери, які можуть витримати прямий ядерний удар, то думка, що на нього готувався замах за допомогою БПЛА, щонайменше викликає легку іронію.

По-друге, треба звернути увагу на те, що Путін мінімізував доступ до свого фізичного тіла (про що раніше багато разів повідомлялося у ЗМІ), тож до нього можуть наблизитися лише окремі особи (не більше 5-6).

Тому, знову ж таки, заява Пєскова про те, що Путін ночує у кремлі, викликає елемент недовіри до джерела інформації. Плюс, ви ж пам'ятаєте, що Путін користується начебто бронепотягом (для цього побудовані навіть спеціальні залізниці, підземні тунелі тощо). Тобто російський диктатор приділяє питанням власної безпеки дуже багато уваги. Причому це стосується не тільки його фобій, але і того, що він пильнований об'єкт.

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Путін користується начебто бронепотягом (для цього побудовані навіть спеціальні залізниці, підземні тунелі тощо). Тобто російський диктатор приділяє питанням власної безпеки дуже багато уваги. Причому це стосується не тільки його фобій, але і того, що він пильнований об'єкт

Додам, що заяви росіян про нібито удар української сторони з використанням двох дронів є голослівними, адже БПЛА застосовують з обмеженою кількістю вибухівки, і відповідно бити безпілотниками по об'єкту, захищеному системами ППО та РЕБ, – алогічно, тому навряд чи цю версію варто розглядати як правдоподібну.

Але звертаю увагу на причину виникнення такої версії: в українські ЗМІ закинули інформацію, що ГУР Міноборони України нібито намагалося ліквідувати російського диктатора за допомогою БПЛА, який був оснащений аж 17 кг вибухівки. Політолог, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко заявив, що пов'язує ситуацію з падінням дрона в Підмосков'ї зі спробою усунення диктатора РФ. Він нагадав про те, що Путін збирався днями відвідати "Руднєво".

"Минулого тижня наші розвідники отримали інформацію про поїздку Путіна в індустріальний парк в Руднєво. Наші відповідно запустили дрон-камікадзе, який пролетів усі ППО Росії й впав неподалік індустріального парку. Коли зранку стало відомо про дрон, в Кремлі почався неабиякий переполох. Пєсков написав про новий графік Путіна – працювати у кремлі. У ФСО почалися серйозні перевірки зливів. Враховуючи, наскільки Путін схиблений на своїй безпеці, ця історія може мати величезні наслідки для веж кремля", – цитує Bild співзасновника аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Романенко.

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Ця історія дійсно мала величезні наслідки для веж кремля. Спецслужби РФ, на мою думку, не могли не скористатися подібною інформацією від українського політолога. Дійсно, Пєсков публікує інформацію про новий графік роботи російського диктатора. Наголос робиться на тому, що Путін постійно перебуває в кремлі. Таким чином створюється підґрунтя майбутньої провокації, обґрунтування "українського сліду" у цьому безглуздому спектаклі. Зауважу, інформація Романенка була опублікована ще 25 квітня.

Пєсков публікує інформацію про новий графік роботи російського диктатора. Наголос робиться на тому, що Путін постійно перебуває в кремлі. Таким чином створюється підґрунтя майбутньої провокації, обґрунтування "українського сліду" у цьому безглуздому спектаклі

Примітно, що Червону площу ще з кінця квітня закрили для підготовки до параду на честь 9 травня. Утім, записи зроблено саме з боку Красної площі. На відео видно, як дрон пролітає прямо над бруківкою і ще в повітрі вибухає біля куполу Сенатського палацу, офіційної резиденції Путіна.

Варто звернути увагу і на той факт, що кремль – один із найбільш захищених у Росії об'єктів. Зокрема, висока концентрація систем радіоелектронної боротьби, які глушать GPS-сигнал. Теоретично, на певних ділянках польоту можна використовувати автопілот (інерційну навігацію), але така система знижує точність ураження. Натомість ми спостерігали прямо протилежну картину у моменті влучання у ціль.

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Не варто забувати й про те, що ще у січні на дахах будинків навколо центру міста були встановлені зенітні комплекси "Панцир-С1", розроблені для боротьби з безпілотниками.

Таким чином те, що відбулося у кремлі, являє собою імітацію удару, яку Росія використає як своєрідний casus belli. Тобто привід для нанесення "дзеркальної відповіді" по українській території. Причому мова іде про можливість завдання ударів по так званих центрах прийняття рішень.

Таким чином те, що відбулося у кремлі, являє собою імітацію удару, яку Росія використає як своєрідний casus belli. Тобто привід для нанесення "дзеркальної відповіді" по українській території

Не випадково сам елемент цієї ІПСО спецслужб РФ відбувається на тлі можливого українського контрнаступу.

Пєсков вже заявив про те, що Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на кремль. "Мова може йти тільки про продумані й такі, що відповідають інтересам країни, кроки", – зауважив він.

Він також додав, що за так званою "атакою України на кремль" нібито стоять США. Заяви Києва про непричетність до удару по кремлю Пєсков назвав "абсолютно сміховинними".

Своєю чергою голова держдуми РФ Володін назвав атаку безпілотників на кремль "терактом" щодо Путіна і "нападом на Росію", а депутат держдуми від окупованого Криму Шеремет закликав завдати ракетного удару по резиденції Володимира Зеленського в Києві. Далі – більше: заступник секретаря радбезу країни-окупантки Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.

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Просувається теза про те, що російська сторона залишає за собою право дзеркальної відповіді по центрах прийняття рішень. Ми рік чули ці лякалки, але реальних дій з боку РФ не було

Іншими словами, просувається теза про те, що російська сторона залишає за собою право дзеркальної відповіді по центрах прийняття рішень. Ми рік чули ці лякалки, але реальних дій з боку РФ не було. Тобто можемо говорити, що подібний сценарій може використовуватися Росією як елемент військово-політичного тиску насамперед на політичне керівництво України з метою унеможливити контрнаступ ЗСУ.

Примітна реакція держсекретаря США Ентоні Блінкена на твердження російських офіційних осіб щодо нібито атаки безпілотника на кремль. "Я сприймав би все, що виходить з кремля, з дуже великою обережністю", – сказав держсекретар.

Як повідомлялося, два безпілотники намагалися атакувати кремль у ніч проти 3 травня. Відповідальність за це російська влада поклала на Україну.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на кремль", – вказали в повідомленні пресслужби кремля.

У мережі опублікували відео удару БПЛА по даху кремля, після чого відбувається загоряння. Примітно, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров вже спростував заяви про причетність України до атаки дронів на кремль. Він нагадав, що наша країна не нападає на інші держави, лише захищає свої території. За словами Нікіфорова, те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

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