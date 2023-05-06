Після влучання російської ракети в багатоквартирний будинок в Умані, на сайті російського міністерства оборони появилося зображення старту ракети з написом "Точно в цель!". Враховуючи, що саме в цей день російська ракета вбила 24 мирних громадян, з них п’ятеро дітей, московити своєю публікацією зухвало продемонстрували світові свою наругу над нормальністю, якесь глумління за межею цинізму. Все так і є. Але насправді росіяни мати на меті інше: запустили в інформаційний простір слово-тригер, покликане блокувати совість у своїх прихильників.

Поясню як це працює.

Можна назвати людину "капіталістом", а можна – "підприємцем". По суті, ці слова позначають ту саму соціальну групу, але наголошують на різних її аспектах: глитаї-експлуататори чи представники прогресивної соціальної верстви

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Слова, якими позначають об'єктивно наявні соціальні явища, не просто відображають певні об'єкти, але й налаштовують певним чином свідомість людей, виявляючи зворотний вплив на зазначені явища. Наприклад, можна назвати людину "капіталістом", а можна – "підприємцем". По суті, ці слова позначають ту саму соціальну групу, але наголошують на різних її аспектах: глитаї-експлуататори чи представники прогресивної соціальної верстви. Оскільки використання певних слів і словосполучень задає тональність і межі обговорення певних явищ (наприклад, можна бандитів називати "борцями за свободу", а найманців – добровольцями), то маніпулятори поширюють у свідомості т. зв. простих людей стійкі терміни-меми, які вигідні панівній еліті. Активне використання таких термінів-мемів чітко позначає "своїх". Вони розраховані насамперед на громадян, які не вміють або/і не хочуть аналізувати інформацію, а зацікавлені винятково в розпізнаванні однодумців, котрі належать до певного ідеологічного дискурсу. Як працює подібна політична мова, описано в романі Орвелла "1984". Йдеться про т. зв. "качкосурж" (duckspeak) - своєрідну політичну комунікацію, що має на меті не з'ясування сутності явища, а відтворення політичної позиції.

На практиці це виглядає так.

В російському медійному просторі існують згенеровані елітою стійкі терміни-меми, які складаються в причинно-наслідкові зв’язки, що описують прийнятну для суспільства картину світу, певні міфи, закладені пропагандою в масову свідомість

В російському медійному просторі існують згенеровані елітою стійкі терміни-меми, які складаються в причинно-наслідкові зв’язки, що описують прийнятну для суспільства картину світу, певні міфи, закладені пропагандою в масову свідомість. Щоб актуалізувати ці міфи, пропагандисти не мусять повторювати їх у повному обсязі. Їм достатньо натиснути на певний тригер і в суспільній свідомості пробуджуються раніше сформовані причинно-наслідкові ланцюжки пояснення дійсності, які запускають у масах бажаний для еліти тип поведінки.

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Наприклад, в описуваному випадку російські пропагандисти опублікували зображення старту ракети з написом "Точно в цель!", тим самим запустивши тригер "високоточна зброя". Відтак у свідомості московитських обивателів вимальовується схема; "У нас високоточна зброя – ми використовуємо її для проведення СВО – СВО ми ведемо проти укронацистів – для укронацистів не існує нічого святого". Який з цього можна зробити висновок? Дуже просто! Наша високоточна зброя не могла поцілити в цивільний будинок, його навмисне підірвали нацисти-бандерівці аби скомпрометувати нашу славну армію. І московитський обиватель заспокоюється: наша совість чиста, це все бандерівці, а ми тут ні до чого!

Спеціально для Еспресо.

Про автора. Ігор Танчин, політолог, журналіст.

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