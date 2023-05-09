"Найбільша дурниця — це робити теж саме і чекати інших результатів" (приписують Ейнштейну).

Цитата, яка найкраще описує Путіна. Минулого року чекав взяття Маріуполя до 9 травня — не дочекався. З тими ж самими генералами чекав взяття Бахмута до 24 лютого, до Пасхи, до 9 травня — не дочекався.

Читайте також: Наш день перемоги попереду

Сьогоднішній парад — це вистава жалюгідності. Убогий "генералісимус", який не зміг показати жодного успіху, займається онанізмом на історичні успіхи інших

Читайте також: Єдиний ефективний спосіб уникнути війни — бути готовим до війни

Сьогоднішній парад — це вистава жалюгідності. Убогий "генералісимус", який не зміг показати жодного успіху, займається онанізмом на історичні успіхи інших.

Історичний онанізм — це нова ідеологія РФ, яка дозволяє отримувати кайф без жодних реальних досягнень.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист