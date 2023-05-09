Парад у Москві — це вистава жалюгідності
Історичний онанізм — це нова ідеологія РФ, яка дозволяє отримувати кайф без жодних реальних досягнень
"Найбільша дурниця — це робити теж саме і чекати інших результатів" (приписують Ейнштейну).
Цитата, яка найкраще описує Путіна. Минулого року чекав взяття Маріуполя до 9 травня — не дочекався. З тими ж самими генералами чекав взяття Бахмута до 24 лютого, до Пасхи, до 9 травня — не дочекався.
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Сьогоднішній парад — це вистава жалюгідності. Убогий "генералісимус", який не зміг показати жодного успіху, займається онанізмом на історичні успіхи інших
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Сьогоднішній парад — це вистава жалюгідності. Убогий "генералісимус", який не зміг показати жодного успіху, займається онанізмом на історичні успіхи інших.
Історичний онанізм — це нова ідеологія РФ, яка дозволяє отримувати кайф без жодних реальних досягнень.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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