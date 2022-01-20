Конституційний референдум у Білорусі відбудеться 27 лютого
У Білорусі визначили дату конституційного референдуму - він відбудеться 27 лютого
Про це йдеться на сайті президента Білорусі.
Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко. Згідно з документом, результати референдуму мають обов’язкову юридичну силу.
На референдумі у бюлетені буде лише одне запитання: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?".
- 27 грудня 2021 року у Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі. Вона передбачатиме гарантії для президентів - їх не можна буде притягнути до відповідальності за вчинки на посаді президента. Крім цього, зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави.
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