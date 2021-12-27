У Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі, планують виключити статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави

Документ з'явився на сайті Національного правового інтернет-порталу.

Головні зміни в проєкті нової Конституції Білорусі:

Президент Білорусі, який припинив виконання повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені на посаді.

У разі загибелі президента в результаті замаху, теракту, військової агресії або інших дій насильницького характеру вводиться надзвичайний або воєнний стан, і держоргани діють згідно з рішеннями Радбезу. Головувати в Радбезі в цьому випадку буде спікер Ради Республіки.

Президент Білорусі зможе вводити надзвичайний стан у разі спроб заколоту, масових та інших заворушень.

Президент може бути зміщений з посади Всебілоруськими народними зборами - у разі систематичного або грубого порушення Конституції або вчинення держзради, або іншого тяжкого злочину.

Президент Білорусі, який припинив виконання повноважень, зможе стати довічним сенатором.

Серед іншого, пропонується прибрати з Конституції статтю про безстрокову кількість президентських термінів. Новообраний президент зможе пробути на посаді максимум два терміни поспіль. Іноземним громадянам і особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав заборонили балотуватися в президенти.

Зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Тепер вказано, що Білорусь "виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Білоруси можуть написати електронний лист із своїми думками щодо змін, заповнити електронну форму на сайті чи відправити паперового листа.

Референдум щодо поправок до Конституції Білорусі має відбутися у лютому 2022 року.