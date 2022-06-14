Контрнаступ на Херсонщині та як живуть українці в окупованих районах області

У вівторок, 14 червня, об 11:00 у програмі "Волонтери і війна" волонтер Андрій Селецький розповість про гуманітарну ситуацію на Херсонщині.

Куди вдається доставляти речі першої необхідності. Волонтер довгий час вивозив місцевих з окупації, дізнаємося чи вдається переїжджати лінію зіткнення зараз.

Також до розмови долучиться волонтерка з окупації, яка розповість про ситуацію в окупованому Херсоні.

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