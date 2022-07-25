Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на американський аналітичний центр ISW.

Зазначається, що українські чиновники все частіше відкрито говорять про контрнаступ на Херсонщині. Українське оперативне командування "Південь" у неділю, 24 липня, заявило про обстріли російської транспортної інфраструктури в регіоні.

"Минулого тижня удари українських сил пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до Херсона, щоб не дати окупантам доставити до міста військову техніку, наголошується в останньому звіті Інституту вивчення війни. Тим часом серед російських націоналістів зростає занепокоєння високоточними ударами українських військ із використанням мобільних ракетно-артилерійських комплексів HIMARS. Російський Telegram-канал Moscow Calling описав доставку цих пускових установок в Україну як поворотний момент у війні та припустив, що українські атаки на російські склади, вузли зв’язку та військові бази мають руйнівний і, можливо, незворотний вплив на подальші російські наступи", - йдеться у повідомленні.

Російські війська змушені використовувати різні способи уникнення цих ударів, включаючи маскування та постійну зміну позицій. Це, у свою чергу, ускладнює для них подальше використання тактики постійного артилерійського вогню, яку вони досі використовували у великих масштабах, – оцінює американський аналітичний центр.

"Кремль стикається зі зростаючим, хоча й обмеженим, опором етнічних меншин, які несуть непропорційно важкий тягар війни, підкреслює Інститут вивчення війни, вказуючи, що групи протесту проти такої політики уряду вже створені в Туві та Бурятії", - додають в ISW.

У неділю російські війська намагалися здійснити наземні атаки в Донецькій області – на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська й на південь від Бахмута, а також у Херсонській області на півдні. Російська окупаційна влада на окупованих територіях України продовжила підготовку до референдумів, спрямованих на приєднання цих територій до Росії.

Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що через знищені мости в Херсонській області росіяни можуть почати відступати з правого берега Дніпра

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