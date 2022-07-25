Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости до Херсона, - ISW
Українські сили пошкодили всі три мости, контрольовані російськими військами, які ведуть до окупованого Херсона на півдні України
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на американський аналітичний центр ISW.
Зазначається, що українські чиновники все частіше відкрито говорять про контрнаступ на Херсонщині. Українське оперативне командування "Південь" у неділю, 24 липня, заявило про обстріли російської транспортної інфраструктури в регіоні.
"Минулого тижня удари українських сил пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до Херсона, щоб не дати окупантам доставити до міста військову техніку, наголошується в останньому звіті Інституту вивчення війни. Тим часом серед російських націоналістів зростає занепокоєння високоточними ударами українських військ із використанням мобільних ракетно-артилерійських комплексів HIMARS. Російський Telegram-канал Moscow Calling описав доставку цих пускових установок в Україну як поворотний момент у війні та припустив, що українські атаки на російські склади, вузли зв’язку та військові бази мають руйнівний і, можливо, незворотний вплив на подальші російські наступи", - йдеться у повідомленні.
Російські війська змушені використовувати різні способи уникнення цих ударів, включаючи маскування та постійну зміну позицій. Це, у свою чергу, ускладнює для них подальше використання тактики постійного артилерійського вогню, яку вони досі використовували у великих масштабах, – оцінює американський аналітичний центр.
"Кремль стикається зі зростаючим, хоча й обмеженим, опором етнічних меншин, які несуть непропорційно важкий тягар війни, підкреслює Інститут вивчення війни, вказуючи, що групи протесту проти такої політики уряду вже створені в Туві та Бурятії", - додають в ISW.
У неділю російські війська намагалися здійснити наземні атаки в Донецькій області – на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська й на південь від Бахмута, а також у Херсонській області на півдні. Російська окупаційна влада на окупованих територіях України продовжила підготовку до референдумів, спрямованих на приєднання цих територій до Росії.
- Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що через знищені мости в Херсонській області росіяни можуть почати відступати з правого берега Дніпра
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