Пригожин погрожує вивести вагнерівців, Скабєєвій "тривожно" за Крим, а фюрер хаотично звільняє військове командування. Ситуацію підігріває аналітика від CNN: Росія не готова до контрнаступу ЗСУ.

Ось головне про психологічну атаку на рашистів:

CNN стверджує, що Московія не готова до контрнаступу. Журналісти проаналізували дії росіян за останні 72 години та назвали їх "хаотичними". Відсутність чіткої стратегії оборони підтверджують і невротичні кадрові рішення у відомстві оленяра Шойгу: раптово звільнений заступник міністра оборони по тилу Михаїл Мізінцев. Також відомо, що кремль «перетрусив» значну кількість генералів, на місце звільнених поставили раніше звільнених.

ISW вважає, що війська окупантів виснажені та дезорганізовані. Через постійні наступальні дії Московія провалила підготовку до контрнаступу України.

До можливих "жестів доброї волі" глибинний народ уже готують пропагандисти. Скабєєва заявила, що їй особливо "тривожно за Крим". А військові недо-експерти почали розповідати про "готовність української армії". З таким меседжем виступив і деморалізований останнім часом кухар бункерного Пригожин. Окупанти бояться атак та рахують дні, озвучуючи різні дати.

До можливих "жестів доброї волі" глибинний народ уже готують пропагандисти. Скабєєва заявила, що їй особливо "тривожно за Крим". А військові недо-експерти почали розповідати про "готовність української армії"

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Очікуване фіаско рашистів аналітики CNN показали на запорізькому напрямку.

За 7 місяців після останньої великої операції ЗСУ рашисти побудували в Запорізькій області мережу траншей, яку видно з космосу. Та подібний захист не працює в сучасних умовах. Укріплення окупантів можна вивчити за допомогою супутникових знімків, а завдяки високоточній зброї — знищити, обійти сучасною броньованою технікою.

Медіа натякають, що саме тому "мирний план" так активно лобіює Китай. Пригожин закликав бункерного "поставити жирну крапку в СВО" та "закріпитись" на вже окупованих територіях. А нещодавно взагалі заявив, що "вагнерівці" підуть з Бахмуту, якщо не отримають достатньо зброї.

Іншими словами, окупаційний контингент у передкоматозному стані, але кома — це ще не крапка. Її зі знаком оклику мають поставити ЗСУ.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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