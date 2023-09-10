Контрнаступ ЗСУ триватиме ще 30-45 днів до настання поганої погоди, - генерал армії США
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що в Україні залишилося трохи більше ніж 30 днів боїв, перш ніж погода ускладнить активну фазу контрнаступу Збройних Сил
Таку думку він висловив в інтерв'ю BBC.
За словами Міллі, в умовах холодної погоди Силам оборони України буде набагато важче маневрувати. Генерал визнав, що український наступ просувається повільніше, ніж очікувалося.
"Там все ще тривають важкі бої. Українці все ще продовжують впевнено просуватися", - наголосив він.
Генерал Міллі сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи контрнаступ зазнав невдачі, однак додав, що Україна "дуже стабільно просувається через російські лінії фронту".
"Залишився деякий проміжок часу, ймовірно, близько 30-45 днів для боротьби з погодою, тож українці ще не закінчили. Вони не завершили бойову частину того, чого намагаються досягти. Я сказав на самому початку цієї війни, що вона буде довгою, повільною, важкою та призведе до великих втрат, і саме так воно і є", - наголосив американський військовий командувач.
- Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступальні дії українських військових продовжаться і в холодну та вологу погоду, навіть якщо боротися стане важче.
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