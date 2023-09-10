Контрнаступ України триватиме і з настанням холодів, - Буданов

Про це пише Reuters.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та в багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме", - сказав Буданов.

Зазначається, що його коментарі, зроблені на конференції в Києві, на сьогодні є найпереконливішим доказом того, що Україна не планує зупиняти свій наступ, навіть коли зміниться погода.

Керівник української розвідки додав, що контрнаступ відбувається в кількох напрямках. При цьому він визнав, що просування йде повільніше, ніж хочеться, а ситуацію описав як складну.

Крім величезної концентрації російських мін, Буданов назвав велику кількість малих російських дронів-камікадзе ключовим фактором, який досі сповільнював прогрес України.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

У матеріалі The New York Times повідомлялося, що для зупинення просування українських військ у Запорізькій області, російські окупанти вигадали нову тактику - вони заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх.

Від початку українського контрнаступу Збройні Сили деокупували під Бахмутом загальну площу 47 кв. км. Тільки за минулий тиждень захисники звільнили 3 кв. км української території.

6 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що у Кліщіївці тривають міські бої, ворог відходить із втратами.

Згодом в ISW підтвердили, що Сили оборони досягли успіхів у районі Вербового на Запоріжжі.

У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.

За добу 9 вересня українські військові у рамках контрнаступу просувалися вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Збройні Сили досягли успіху на південь від Кліщіївки.