Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На південному фланзі поблизу Бахмута противник зазнає втрат у живій силі та техніці. Ворог з боями продовжує відходити. Наші захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, звільняючи метр за метром нашу землю від окупантів. Продовжуємо закріплюватися на звільнених рубежах", - підкреслив Євлаш.

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ, ворог змушений відходити з Кліщіївки.

"У Кліщіївці зараз тривають міські бої. Противник обороняється, але з боями відходить на завчасно підготовлені позиції. Ми успішно завдаємо противнику ураження. Знищуємо його техніку та особовий склад. Ворог у паніці шукає виходи з цієї ситуації", - наголосив Євлаш.