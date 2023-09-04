Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони на Бахмутському напрямку за тиждень звільнили ще 3 кв. км

Сили оборони на Бахмутському напрямку за тиждень звільнили ще 3 кв. км

4 вересня, 2023 понедiлок
08:47
Війна з Росією ЗСУ

Від початку українського контрнаступу Збройні Сили деокупували під Бахмутом загальну площу 47 кв. км. Тільки за минулий тиждень захисники звільнили 3 кв. км української території

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку росіяни ведуть обороні дії для стримування просування наших військ. Окупанти безуспішно здійснюють спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. 

Водночас Маляр заявила про успіхи ЗСУ в районі Кліщіївки. Загалом за час контрнаступальних дій України під Бахмутом звільнено вже 47 кв. км території. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км.

Росіяни здійснюють марні спроби просування на Лимано-Куп'янському напрямку

Як зазначила заступниця міністра оборони, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день  і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою. 

Також на Лиманському напрямку РФ веде безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Окупанти продовжують перегруповувати свої війська.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог даремно намагався наступати в районах населених пунктів Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донеччини.

Сили оборони мають успіхи на південному фронті

Так, за словами Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримається в обороні. Російська армія продовжує обстріли позицій українських підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Водночас противник активно застосовує "баражуючі" боєприпаси "Ланцет". 

Крім того, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У ході ведення наступальних дій ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка та Новопрокопівка. Там захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Натомість ворог на півдні зазнає значних збитків в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

  • Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби 3 вересня Сили оборони просувалися на півдні, водночас росіяни атакували "шахедами" Україну. Потягом доби неділі, 3 вересня, російська армія втратила 460 одиниць живої сили, 4 танки й корабель. 
Донеччина
Бахмут
Ганна Маляр
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
3 вересня, 2023 неділя
Російський пілот, який приземлив ворожий гелікоптер в Україні, розповів про деталі спецоперації
Герасімов путін шойгу
Автор Антін Борковський
3 вересня, 2023 неділя
Зараз Росією керує не персонально Путін, а мафіозна структура, - російський дисидент Яковенко
Папа Франциск у Монголії
2 вересня, 2023 субота
Папа Франциск у Монголії схвально відгукнувся про завоювання Чингізхана
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
09:00
замінування
У Києві повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів
08:50
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 23 із 32 "шахедів"
08:39
CBS: США мають намір передати Україні $1 млрд підсанкційних російських активів
08:18
OPINION
Микола Княжицький
Рефлексії про російського і українського олігархів
08:06
БПЛА
Росіяни вранці атакували інфраструктуру Дніпропетровщини: ППО знищила 6 ворожих дронів
08:05
Ексклюзив
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Минулий тиждень був "рекордним": начальник Авдіївської МВА про евакуацію з міста
08:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
З другої спроби таки заміна міністра оборони
07:55
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила корабель, 4 танки і 460 військових
07:50
вибори до Держдуми
Під час псевдовиборів окупанти прискорюють "мобілізацію" на ТОТ - Центр нацспротиву
07:36
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії
07:36
Оновлено
на фото пожежа на місці влучання дрона на Одещині 4 вересня
Росія атакувала південь Одещини: 17 дронів збила ППО, пошкоджено склади й сільгосптехніку
07:15
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Українські війська просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі
06:32
росія, Китай
FT: Китайські банки надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
05:57
Міноборони РФ
​​​​​​​Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники
05:38
Сиріл Рамафоса
Президент ПАР: розслідування не виявило доказів постачання зброї до Росії
00:35
Кирило Буданов
Армія РФ уразила близько 20% об'єктів авіації ЗСУ за перші дні повномасштабного вторгнення, - Буданов
00:07
полонені росіяни
Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів, ще 3 взяли в полон
2023, неділя
3 вересня
23:56
Оновлено
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
Російський пілот, який приземлив ворожий гелікоптер в Україні, розповів про деталі спецоперації
23:38
"Буян-М"
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій із 8 "калібрами"
23:13
F-16
Франція тренуватиме українських пілотів на винищувачах, - Зеленський
23:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
Громадський діяч розповів, скільки республіканців проти допомоги Україні з боку США
22:53
руйнування, Сумщина
Росіяни 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини: пошкоджено приватні будинки
22:42
Залежність від Росії у питаннях безпеки була стратегічною помилкою Вірменії, - Пашинян
22:30
Мая Санду
"Хотіли нас швидко обдурити": Санду заявила, що "Газпром" брехав про борги Молдови у $800 млн за газ
22:05
Огляд
Умєров
Рустем Умєров: що відомо про майбутнього очільника Міноборони
22:00
Олексій Резніков
Зеленський підтвердив звільнення Резнікова
21:46
ЗСУ, шеврон з прапором
Протягом 2022 року на другу й третю вищу освіту вступило стільки чоловіків, що з них можна було б сформувати 13 бригад ЗСУ, - нардеп Бабак
21:38
землетрус
В Азербайджані зафіксували землетрус магнітудою 5,2
21:30
Біньямін Нетаньягу
Ізраїль планує збудувати стіну на кордоні з Йорданією
21:15
росія дипломат
У місті-супутнику Курської АЕС безпілотник влучив в будівлю ФСБ, - ЗМІ
21:02
Оновлено
Матч "Колос" - "Кривбас", УПЛ
УПЛ: "Кривбас" розгромив "Колос". Розклад і результати 6-го туру
20:48
Староста Ворзеля під час промови назвав Росію "старшим братом", а війну - "складнощами"
20:48
Формула-1
На Гран-прі "Формули-1" в Італії переміг нідерландець Макс Фертсаппен
20:44
У Чорному морі під час спроби висадки росіян Сили оборони знищили ворожий катер "Тунець": 6 ліквідованих окупантів
20:13
Донеччина
Армія РФ з артилерії обстрілювала Донеччину: є загиблий, 5 поранених
20:02
людина спить
Як збільшити свою продуктивність, покращити пам'ять і здатність вирішувати проблеми з допомогою денного сну: результати дослідження
20:01
Інтерв’ю
"Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті
19:40
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, поранено дитину
19:32
атомна енергетика
Франція допоможе Словаччині з атомними реакторами
19:05
ЗСУ, міномет, міна
Ракетні війська та артилерія ЗСУ за день знищили 10 артзасобів ворога, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV