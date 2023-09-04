Сили оборони на Бахмутському напрямку за тиждень звільнили ще 3 кв. км
Від початку українського контрнаступу Збройні Сили деокупували під Бахмутом загальну площу 47 кв. км. Тільки за минулий тиждень захисники звільнили 3 кв. км української території
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, на Бахмутському напрямку росіяни ведуть обороні дії для стримування просування наших військ. Окупанти безуспішно здійснюють спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.
Водночас Маляр заявила про успіхи ЗСУ в районі Кліщіївки. Загалом за час контрнаступальних дій України під Бахмутом звільнено вже 47 кв. км території. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км.
Росіяни здійснюють марні спроби просування на Лимано-Куп'янському напрямку
Як зазначила заступниця міністра оборони, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.
Також на Лиманському напрямку РФ веде безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Окупанти продовжують перегруповувати свої війська.
На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог даремно намагався наступати в районах населених пунктів Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донеччини.
Сили оборони мають успіхи на південному фронті
Так, за словами Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримається в обороні. Російська армія продовжує обстріли позицій українських підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Водночас противник активно застосовує "баражуючі" боєприпаси "Ланцет".
Крім того, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У ході ведення наступальних дій ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка та Новопрокопівка. Там захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
Натомість ворог на півдні зазнає значних збитків в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
- Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби 3 вересня Сили оборони просувалися на півдні, водночас росіяни атакували "шахедами" Україну. Потягом доби неділі, 3 вересня, російська армія втратила 460 одиниць живої сили, 4 танки й корабель.
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