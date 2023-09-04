Сили оборони на Бахмутському напрямку за тиждень звільнили ще 3 кв. км

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку росіяни ведуть обороні дії для стримування просування наших військ. Окупанти безуспішно здійснюють спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.

Водночас Маляр заявила про успіхи ЗСУ в районі Кліщіївки. Загалом за час контрнаступальних дій України під Бахмутом звільнено вже 47 кв. км території. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км.

Росіяни здійснюють марні спроби просування на Лимано-Куп'янському напрямку

Як зазначила заступниця міністра оборони, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.

Також на Лиманському напрямку РФ веде безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Окупанти продовжують перегруповувати свої війська.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог даремно намагався наступати в районах населених пунктів Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донеччини.

Сили оборони мають успіхи на південному фронті

Так, за словами Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримається в обороні. Російська армія продовжує обстріли позицій українських підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Водночас противник активно застосовує "баражуючі" боєприпаси "Ланцет".

Крім того, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У ході ведення наступальних дій ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка та Новопрокопівка. Там захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Натомість ворог на півдні зазнає значних збитків в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.