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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку, за добу відбулося 30 бойових зіткнень, – Генштаб

4 вересня, 2023 понедiлок
07:12
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони просуваються на півдні, а Росія вночі 4 вересня завдала чергового авіаудару по Україні, застосувавши дрони Shahed-136/131

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаудару в районі Стрілечої Харківської області. Також на цих напрямках вороги з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів, обстрілював населені пункти з артилерії.

На Бахмутському напрямку РФ завдала авіаударів у районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Також з артилерії рашисти обстріляли понад 15 населених пунктів Донеччини.

На Авдіївському напрямку вороги марно намагалися наступати в районі Авдіївки, продовжили гатити з артилерії та мінометів по населених пунктах Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують наступ російських військ у районі Мар’їнки. Вороги натомість обстрілюють з артилерії населені пункти області.

На Шахтарському напрямку рашисти завдали ударів з артилерії по понад 10 населених пунктах.

На Запорізькому напрямку російська армія безуспішно наступала дії в районі Приютного. З авіації вороги били в районах Малої Токмачки, Новоданилівки й Роботиного на Запоріжжі. Ще понад 15 населених пунктів області зазнали артобстрілів противника.

На Херсонському напрямку вороги завдали авіаударів у районах Антонівки, Миколаївки й Ольгівки. Також били з артилерії та мінометів по населених пунктах Херсонщині й місту Херсон.

Натомість Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили ЗРК і 10 артзасобів ворога

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворогів, ще 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та зенітно-ракетний комплекс противника.

Рашисти атакували Україну "шахедами"

Протягом минулої доби ворог завдав ракетного та 78 авіаударів, а також здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах України. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Уночі Російська Федерація завдала авіаційного удару по Україні, використавши "шахеди". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.



 
Міністерство оборони
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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