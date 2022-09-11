Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Крім героїчних дій наших військових та керівництва ЗСУ, успішному контрнаступу української армії на Харківщині передувала операції з дезінформації росіян. Було проведено декілька дезінформаційних операцій, щоб переконати ворога в тому, що напрямок удару буде інший. Наше військове керівництво змогло переконати росіян, що основний наступ буде на Півдні України. В цій операції був залучений і президент України", - пояснив Ступак.

Експерт зауважив, що російське військово-політичне керівництво виявилось не готовим до таких маневрів ЗСУ.

"Ця операція дозволила зосередити увагу та сили противника на Півдні України. Ми ж почали наступ одночасно на Херсонщині й Харківщині, що дозволило швидко просуватись українській армії. Росіяни були не готові до таких дій ЗСУ і не змогли підготуватись до оборони", - додав він.

Українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня



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