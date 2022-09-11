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Головна війна з Росією Контрнаступу ЗСУ на Харківщині передувала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації росіян, - військовий експерт Ступак
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Контрнаступу ЗСУ на Харківщині передувала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації росіян, - військовий експерт Ступак

11 вересня, 2022 неділя
11:30
війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що одним із головних чинників успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації противника

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Крім героїчних дій наших військових та керівництва ЗСУ, успішному контрнаступу української армії на Харківщині передувала операції з дезінформації росіян. Було проведено декілька дезінформаційних операцій, щоб переконати ворога в тому, що напрямок удару буде інший. Наше військове керівництво змогло переконати росіян, що основний наступ буде на Півдні України. В цій операції був залучений і президент України", - пояснив Ступак.

Експерт зауважив, що російське військово-політичне керівництво виявилось не готовим до таких маневрів ЗСУ.

"Ця операція дозволила зосередити увагу та сили противника на Півдні України. Ми ж почали наступ одночасно на Херсонщині й Харківщині, що дозволило швидко просуватись українській армії. Росіяни були не готові до таких дій ЗСУ і не змогли підготуватись до оборони", - додав він.

  • Українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня


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Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Харківщина
Ізюм
Валерій Залужний
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