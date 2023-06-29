Корегував новий удар по аеродромах на Кіровоградщині: СБУ затримала російського поплічника
Служба безпеки України спіймала російського агента, який займався підготовкою нових повітряних ударів Росії по авіаційній інфраструктурі Кіровоградщини
Про це інформує СБУ.
Слідство виявило, що фігурант є мешканець Кропивницького, якого спецслужба РФ завербувала на початку цього року. Наставником ворожого помічника був професійний працівник 5-ї служби ФСБ, який перебуває у тимчасово окупованому Криму.
Для виконання розвідзавдання агент збирав інформацію про технічний стан українських аеродромів та можливу присутність бойових літаків і складів ЗСУ. Також він намагався визначити позиції протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів та загальну кількість можливих влучань по інфраструктурі регіону.
Фото: СБУ
У разі отримання секретних відомостей, окупанти планували використати їх для проведення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.
Зловмисник отримував від російської спецслужби "платежі" у криптовалюті - до 10 тис. у гривневому еквіваленті.
Фото: СБУ
Однак, співробітники Служби безпеки затримали помічника під час знімання території однієї з військових частин ЗСУ.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за держзраду.
- 28 червня Служба безпеки України заявила, що затримала агента спецслужб Росії, який 27 червня скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська. 29 червня Офіс генпрокурора оголосив підозру в державній зраді.
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