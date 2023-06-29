Про це інформує СБУ.

Слідство виявило, що фігурант є мешканець Кропивницького, якого спецслужба РФ завербувала на початку цього року. Наставником ворожого помічника був професійний працівник 5-ї служби ФСБ, який перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Для виконання розвідзавдання агент збирав інформацію про технічний стан українських аеродромів та можливу присутність бойових літаків і складів ЗСУ. Також він намагався визначити позиції протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів та загальну кількість можливих влучань по інфраструктурі регіону.

Фото: СБУ

У разі отримання секретних відомостей, окупанти планували використати їх для проведення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.

Зловмисник отримував від російської спецслужби "платежі" у криптовалюті - до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

Фото: СБУ

Однак, співробітники Служби безпеки затримали помічника під час знімання території однієї з військових частин ЗСУ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за держзраду.