Коридор до Придністров'я для ворога неможливий, - Коваленко

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Мета захопити території до Придністров'я була с самого початку повномасштабного вторгнення, але як ми бачимо, вона зійшла нанівець на межі Херсонської області та Миколаївської. Ще тоді було очевидно, що логістичні можливості російських окупантів не достатні для того, щоб забезпечити такий великий фронт необхідною кількістю як особливим складом, так і боєприпасами, технікою та іншим"- зазначив військовий оглядач.



Коваленко зауважив, що противник майже не проявляє активності по бойовим діям у Миколаївській області, з якої був витіснений, але активний саме у ракетних та артилерійських обстрілах, в першу чергу по Миколаївщині й тепер по цивільній інфраструктурі в Одесі.



Військовий оглядач пояснив: "Ракетні обстріли мають обмежений характер, сучасних ракет у них стає дефіцит, але залишається радянський запас, який теж обмежений. Українські ППО продовжують працювати, ППО в Одеській області ворогу так і не вдалося знищити, тому у противника складна ситуація з забезпеченням необхідної кількості ресурсів на південному плацдармі для того, щоб прорубати коридор до Придністров'я. На мій погляд, це неможливо".



Олександр Коваленко додав, що плани з захоплення територій до Придністров'я це була бравада ворога, розрахована на внутрішнього російського споживача.



Нагадаємо, 23 квітня Молдова викликала російського посла через заяву генерала РФ про Придністров’я.