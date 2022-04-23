Молдова викликала російського посла через заяву генерала РФ про Придністров’я

Про це пише CNN.

У заяві молдовського міністерства зазначено, що чиновники "прийняли до уваги заяви представника Міноборони Росії" і "виразили глибоку стурбованість заявами російського чиновника".

Раніше в п'ятницю російські державні ЗМІ заявили, що їх військові мають на меті встановити "повний контроль" над півднем України під час другого етапу вторгнення в Україну.

Державне інформаційне агентство ТАСС зацитувало виконуючого обов'язки командувача Центральним військовим округом Росії генерал-майора Рустама Міннекаєва, який сказав, що метою є створення сухопутного коридору між східним регіоном Донбасу та Кримом. Він додав, що контроль над півднем України дасть російським силам доступ до Придністров’я, сепаратистської держави в Молдові, де з початку 1990-х років дислокується контингент російських військ.

У МЗС Молдови заявили, що заяви російського генерала є "необґрунтованими і суперечать позиції Російської Федерації, яка підтримує суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова в її міжнародно визнаних кордонах".

У ньому додали, що під час зустрічі з послом Росії молдавські офіційні особи підтвердили, що Молдова є "нейтральною державою, і цей принцип мають поважати всі міжнародні учасники, включаючи Російську Федерацію".,

Нагадаємо, депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"

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