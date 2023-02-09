Коригував ракетні удари по Києву та працював на ФСБ: СБУ підозрює робітника Укрзалізниці в держзраді
Служба безпеки повідомила про підозру в держзраді робітнику Укрзалізниці: чоловік коригував ракетні удари по Києву та працював на спецслужбу РФ
Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.
Правоохоронці повідомили про підозру робітникові регіональної філії "Південно-Західна залізниця", після 24 лютого 2022 року ФСБ РФ залучила чоловіка до негласної співпраці. Російська спецслужба обіцяла співробітникові Укрзалізниці лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях після захоплення регіону.
"Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ", - повідомили в службі безпеки.
Зокрема поплічник окупантів намагався передати росіянам координати енергогенеруючих підприємств Києва, аби армія РФ могла провести серію прицільних ударів по українській інфраструктурі.
Під час обшуків правоохоронці виявили докази листування з представниками ФСБ на смартфоні чоловіка.
Так, слідчі повідомили працівнику Укрзалізниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна", - додали в пресслужбі.
- Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини.
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