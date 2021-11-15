У "Слузі Народу" підтвердили, що очолити партію запропонують нардепці Шуляк

Про це заявили у партії "Слуга Народу".



"Вона досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", - сказав Корнієнко.



Довідка: Олена Шуляк - заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга Народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



Також Шуляк очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

Нагадаємо, 8 листопада ЗМІ повідомили, що народна депутатка Олена Шуляк може очолити партію "Слуга Народу"

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