У "Слузі Народу" підтвердили, що очолити партію запропонують нардепці Шуляк
Олександр Корнієнко пропонуватиме кандидатуру нардепки Олени Шуляк на посаду очільниці партії "Слуга Народу"
Про це заявили у партії "Слуга Народу".
"Вона досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", - сказав Корнієнко.
Довідка: Олена Шуляк - заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга Народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Також Шуляк очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.
- Нагадаємо, 8 листопада ЗМІ повідомили, що народна депутатка Олена Шуляк може очолити партію "Слуга Народу"
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