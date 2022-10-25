Про це повідомляє BBC.

У вівторок 25 жовтня Ліз Трасс відвідала Букінгемський палац для аудієнції з королем Чарльзом IIІ, який прийняв її відставку з посади прем'єрки.

"Сьогодні вранці член парламенту Лізз Трасс отримала аудієнцію у короля та подала у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку його величність люб’язно прийняв", - йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Король Чарльз IIІ незабаром зустрінеться з майбутнім новим прем'єром Ріші Сунаком та запропонує йому сформувати уряд.

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем'єрки Великої Британії.

24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак.

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