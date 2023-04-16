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Королева Данії Маргрете II відзначає 83-річчя

16 квітня, 2023 неділя
21:27
Світ Маргрете II

Королева Данії Маргрете II у неділю, 16 квітня, з нагоди свого 83-річчя чотири рази з'являлася на балконі палацу Амалієнборг

Про це інформують у пресслужбі Данського королівського дому.

"Її Величність Королева сьогодні чотири рази з'являлася на балконі Амалієнборга з нагоди свого 83-го дня народження", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що Маргрете II вийшла на балкон із королівською родиною. Вони помахали багатьом присутнім, які наспівували пісню "Сьогодні день народження королеви" у супроводі оркестру Королівської гвардії.

  • 1 січня королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".
Європа
Данія
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