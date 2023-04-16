Королева Данії Маргрете II відзначає 83-річчя

Про це інформують у пресслужбі Данського королівського дому.

"Її Величність Королева сьогодні чотири рази з'являлася на балконі Амалієнборга з нагоди свого 83-го дня народження", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що Маргрете II вийшла на балкон із королівською родиною. Вони помахали багатьом присутнім, які наспівували пісню "Сьогодні день народження королеви" у супроводі оркестру Королівської гвардії.