"Хай ваша прекрасна країна знову розквітне": Королева Данії звернулась до українців
Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх"
Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі королеви.
Привітанням до українців Маргрете ІІ розпочала свою новорічну промову.
"Моє перше новорічне привітання сьогодні ввечері адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна", - зазначила вона.
Королева відзначила, що Данія прихистила багато українських біженців, переважна частина яких - жінки та діти. Вона заявила, що допомога одне одному запалює світло у темряві, та що "це найменше, що ми можемо зробити".
"Серед біженців багато жінок і дітей. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому", - розповіла королева.
Маргрете ІІ у привітанні сказала, що криза, викликана війною, нагадує "енергетичну та інфляційну кризу 1970-х років".
"Як і тоді, багато компаній відчувають тиск. Тоді важкі часи означали, що нам довелося робити багато речей по-новому, і ми на деякий час отримали нові звички; але люди справлялися з труднощами, і суспільство рухалося далі. Ми робимо це й цього разу; однак ми повинні озброїтися терпінням і допомагати один одному", - відзначила правителька.
- Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС - Орбана, Берлусконі та Шредера.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе