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"Хай ваша прекрасна країна знову розквітне": Королева Данії звернулась до українців

1 січня, 2023 неділя
14:14
Світ королева Данії

Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх"

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі королеви.

Привітанням до українців Маргрете ІІ розпочала свою новорічну промову.

"Моє перше новорічне привітання сьогодні ввечері адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна", - зазначила вона.

Королева відзначила, що Данія прихистила багато українських біженців, переважна частина яких - жінки та діти. Вона заявила, що допомога одне одному запалює світло у темряві, та що "це найменше, що ми можемо зробити".

"Серед біженців багато жінок і дітей. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому", - розповіла королева.

Маргрете ІІ у привітанні сказала, що криза, викликана війною, нагадує "енергетичну та інфляційну кризу 1970-х років".

"Як і тоді, багато компаній відчувають тиск. Тоді важкі часи означали, що нам довелося робити багато речей по-новому, і ми на деякий час отримали нові звички; але люди справлялися з труднощами, і суспільство рухалося далі. Ми робимо це й цього разу; однак ми повинні озброїтися терпінням і допомагати один одному", - відзначила правителька.

  • Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС - Орбана, Берлусконі та Шредера. 

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Україна
Данія
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