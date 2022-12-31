Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Орбан, Берлусконі та Шредер. Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС

Орбан, Берлусконі та Шредер. Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС

31 грудня, 2022 субота
02:16
Світ путін - орбан

Також привітання від Путіна отримав ще один близький європейський соратник – президент Сербії Олександр Вучич

Про це йдеться в повідомленні Кремля.

Загалом Путін привітав 22 лідерів, у тому числі керівників частково визнаних Абхазії та Південної Осетії. Серед інших адресатів – глава Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Наренда Моді, президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент Сирії Башар Асад.

Лідера КНДР Кім Чен Іна Путін не привітав.

"Попри складну міжнародну ситуацію, відносини між країнами зберегли позитивну тенденцію. Президент Росії також підтвердив намір продовжувати спільну роботу з актуальних питань двостороннього порядку денного", - йдеться в привітанні Орбану.

Поряд з Орбаном, Путін надіслав тепліші послання Олександру Лукашенку та Олександру Вучичу, своїм білоруському та сербському колегам і двом найближчим друзям Москви на європейському континенті.

"Завдяки тісному союзницькому співробітництву Росія і Білорусь із честю витримали труднощі та випробування року, що минає, і зуміли ефективно протистояти безпрецедентному політичному і санкційному тиску", - йдеться в заяві.

Росія використала Білорусь як базу для початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, і обидві країни перебувають під міжнародними санкціями.

Також на сайті Кремля окремо наголошується, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав – Сільвіо Берлусконі, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Відзначимо, що 2021 року Путін надіслав свої привітання більш ніж десяти главам держав і урядів європейських країн, зокрема Італії, Німеччини та Франції.

  • Нагадаємо, Берлусконі заявляв, що має намір ще до Різдва переконати свого старого друга Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
Володимир Путін
Новий рік
Читайте також:
МКС
29 грудня, 2022 четвер
Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"
Китай
30 грудня, 2022 п'ятниця
Китай заявив про готовність бути глобальним партнером з Росією
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 грудня, 2022 середа
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.76
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
31 грудня
03:11
КНДР знову здійснила запуск балістичних ракет в бік Східного моря
02:44
Україна ЄС
Шмигаль: Стратегічне завдання України – відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року
01:49
Роналду став гравцем Аль-Насра
Роналду став гравцем саудівського гранда "Аль-Насра" з найбільшою платнею в історії футболу
01:21
Видання НВ змінює назву
"Більше не хочемо мати нічого спільного з мовою і культурою окупанта", - видання "Новоє Время" змінює назву
01:14
На Луганщині окупантів вибили з Новоселівського, селище під контролем ЗСУ, - спецпідрозділ KRAKEN
01:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Фронтові підсумки тижня: З часом військові об'єкти в Москві можна буде вражати як легітимні цілі
00:53
ЗАЕС і МАГАТЕ
Через обстріли ЗАЕС відключили від резервної лінії живлення, - МАГАТЕ
00:26
московська біржа
Санкції та відхід інвесторів: ринок акцій у Росії обвалився на 43%
00:08
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Зараз ми отримали найбільший історичний шанс побудувати нову Україну, - Яценюк
2022, п'ятниця
30 грудня
23:36
Олексій Резніков
Резніков звернувся до росіян: "На початку січня РФ закриє кордони, оголосить воєнний стан і проведе мобілізацію"
23:33
Ексклюзив
карта Бахмут
Противник не виконав задачу - завершити з Бахмутом до Нового року, - військовий експерт Грабський
22:47
електромережі ЛЕП світло
"Стан енергомереж контрольований": у YASNO заявили про повернення до стабілізаційних графіків у Києві
22:14
У межах проєкту "Армія дронів" придбано 1577 безпілотників, 928 уже на фронті, - Мінцифра
22:04
Маріуполь
У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок із щонайменше 2500 квартирами
21:55
Ексклюзив
Микола Княжицький
Справа проти Жеваго - це переслідування іноземних інвесторів, у ній не видно інших причин, крім політичних, - Княжицький
21:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Співпраця Росії та Китаю, заяви Трампа про Зеленського та ворожі дрони у квартирах Києва. Світові ЗМІ про Україну 30 грудня
21:49
Лукашенко
За образу Лукашенка: у Білорусі громадянина Латвії засудили до 4 років ув'язнення
21:38
Ексклюзив
Жеваго Костянтин
Внутрішня боротьба за активи, - політтехнолог Загородній про справу проти Жеваго
21:03
Валерій Залужний
Ми не обирали війну, проте нам вистачить сил здолати ворога, - Залужний
20:58
санкції проти Росії
Олігархи РФ втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні
20:36
Піротехніка, салюти, феєрверки
У Києві невідомі попри заборону запустили феєрверки, поліція почала розслідування
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: в новому році ППО України стане ще сильнішою, а убезпечення електропостачання буде серед головних задач
20:04
OPINION
Володимир Воля
Росію неможливо виключити із Ради безпеки ООН, не розпустивши ООН
20:00
Бріджит Брінк
Амбасадорка США Брінк привітала українців з Новим роком і пообіцяла "залізну підтримку"
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 310-го дня війни: Україна, за потреби, воюватиме на території РФ і презентація підліткового роману про УПА
19:34
ППО
Генерал-лейтенант ЗСУ назвав фактори, які сприяли підвищенню ефективності української ППО
19:24
Фінляндія
У Фінляндії назвали очікувані терміни вступу в НАТО
19:08
морська міна
На узбережжі Миколаївщини знешкодили протикорабельну міну
19:04
генератор
За грудень Україна отримала від країн-партнерів близько 5 тис. генераторів, - Мінінфраструктури
18:59
Колишній головний рабин Москви закликав євреїв залишити Росію, поки вони можуть, - Guardian
18:46
авіація ЗСУ
Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів і приземлила ворожий дрон "Орлан", - Генштаб
18:39
У Білорусь за 13 годин прилетіли 6 військово-транспортних літаків РФ, – Гаюн
18:38
Наталка Діденко
Тепло, але дощитиме: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
18:17
Ексклюзив
долар
У мене є величезна надія, що наприкінці 2023-го ми отримаємо ринковий курс долара, який був до 24 лютого, - економіст Пендзин
18:05
Мистецтво на бронеплитах: у Львові відкрили виставку арт-об’єктів
18:04
прикордонник
Із початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, – ДПСУ
18:04
Ексклюзив
Юлія Клименко
Економіка України просяде на 45-50% за підсумками року, - нардепка Клименко
18:04
OPINION
Андрій Кокотюха
"Пушкін х*йло!" - головний книжковий підсумок року
17:49
У Краматорську демонтували погруддя Пушкіна
"Це не боротьба з пам’ятниками – це боротьба України за життя": у Краматорську демонтували погруддя Пушкіна
17:49
Китай
У Китаї новим очільником МЗС став колишній посол у США Цінь Ган, який критикував Байдена, - Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV