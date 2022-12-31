Про це йдеться в повідомленні Кремля.

Загалом Путін привітав 22 лідерів, у тому числі керівників частково визнаних Абхазії та Південної Осетії. Серед інших адресатів – глава Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Наренда Моді, президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент Сирії Башар Асад.

Лідера КНДР Кім Чен Іна Путін не привітав.

"Попри складну міжнародну ситуацію, відносини між країнами зберегли позитивну тенденцію. Президент Росії також підтвердив намір продовжувати спільну роботу з актуальних питань двостороннього порядку денного", - йдеться в привітанні Орбану.

Поряд з Орбаном, Путін надіслав тепліші послання Олександру Лукашенку та Олександру Вучичу, своїм білоруському та сербському колегам і двом найближчим друзям Москви на європейському континенті.

"Завдяки тісному союзницькому співробітництву Росія і Білорусь із честю витримали труднощі та випробування року, що минає, і зуміли ефективно протистояти безпрецедентному політичному і санкційному тиску", - йдеться в заяві.

Росія використала Білорусь як базу для початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, і обидві країни перебувають під міжнародними санкціями.

Також на сайті Кремля окремо наголошується, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав – Сільвіо Берлусконі, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Відзначимо, що 2021 року Путін надіслав свої привітання більш ніж десяти главам держав і урядів європейських країн, зокрема Італії, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, Берлусконі заявляв, що має намір ще до Різдва переконати свого старого друга Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні.

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