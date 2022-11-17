Про це повідомляє Spectator.

86-річний медіамагнат прагне мирної угоди, посередником в якій виступить він сам, і його приватний літак вже стоїть в режимі очікування, пише видання.

Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі, а нині заступник міністра культури в новому уряді Джорджії Мелоні, заявив, що Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником.

Про це він розповів виданню, зазначивши, що "Берлусконі любить красиві жести".

"І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде в підручники історії як світовий герой" – розповів Сгарбі.

Берлусконі і раніше відігравав роль посередника в переговорах між Заходом і Росією, зокрема, на Римському саміті 2002 року, який призвів до створення постійної ради НАТО-Росія.

Нагадаємо, на початку вересня Берлусконі заявляв, що він разом з Меркель хоче бути посередником на переговорах України та РФ.

Проте його формулою миру є порада Україні забути про Крим та провести на Донбасі новий референдум.

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