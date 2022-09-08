Про це пише Corriere Della Sera.

"Тільки один спосіб завершити війну в Україні — за допомогою посередництва. Знайти одного-двох протагоністів..., близьких до Путіна і здатних вплинути на Зеленського, щоб переконати їх двох дійти згоди", — сказав Берлусконі, додавши, що посередником могла б бути й ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель.

"Я думаю, що пані Ангела Меркель на моєму місці або зі мною могла б бути посередником у діалозі з Путіним. З нею я почувався б здатним спробувати його переконати", — зазначив Берлусконі.

Радник глави ОП Михайло Подоляк відреагував на цю пропозицію у Twitter.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією та варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають. Щоб що?", - написав Подоляк.

Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій.

25 серпня до Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку. На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.

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