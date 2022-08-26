Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій

Про це заявив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

"Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Починаючи від сьогодні, Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України", - зазначив очільник МЗС Італії.

За його словами, в рамках цього проєкту, Італія вирішила надати Україні 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування.

Він також уточнив, що частину обладнання для розмінування, Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.

Під час зустрічі Денис Монастирський подякував Луїджі Ді Майо за його особисту позицію щодо України, яка була означена виходом з партії "Рух п’яти зірок" через принциповий намір подальшої консолідації зусиль Уряду Італії щодо підтримки України та дотримання єдиної політики ЄС.

25 серпня до Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку. На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.

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