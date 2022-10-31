Про це повідомляє ANSA.

За словами Берлусконі, питання приналежності окупованого Криму не слід обговорювати взагалі, а на Донбасі варто провести новий референдум Донбасі під контролем західних країн. Натомість Росія повинна залишити частково окуповані Херсонську та Запорізьку області.

Він додав, що вважає президента Росії Володимира Путіна "мирною людиною" та зізнався, що двічі безрезультатно намагався йому додзвонитися після повномасштабного вторгнення РФ до України, а після цього більше не наполягав на розмові.

Також Берлусконі припустив, що Україна буде вимушена погодитися на переговори з Росією, якщо залишиться без західної зброї та допомоги.

"Можливо, лише якщо у певний момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю та допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відновлення своїх зруйнованих міст. У цьому випадку Зеленський, можливо, міг би погодитися сісти за стіл переговорів", - сказав Берлусконі.

9 квітня після подій у Бучі Берлусконі заявляв, що "глибоко розчарований і засмучений" Путіним. Проте вже 21 травня він закликав Європу примусити Україну прийняти умови РФ.

19 жовтня в Італії оприлюднили запис, на якому Сільвіо Берлусконі розповідає однопартійцям, що відновив відносини з Володимиром Путіним.

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