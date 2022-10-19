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"Надіслав 20 пляшок горілки": Берлусконі на закритій зустрічі з однопартійцями заявив, що помирився з Путіним, - ЗМІ

19 жовтня, 2022 середа
11:40
Світ Сильвіо Берлусконі

В Італії оприлюднили запис, на якому колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розповідає однопартійцям, що відновив відносини з російським диктатором Володимиром Путіним

Аудіозапис оприлюднила італійська агенція LaPresse.   

Там стверджують, що запис було зроблено під час закритої зустрічі Сільвіо Берлусконі з депутатами, які обралися від його партії "Вперед, Італія" на недавніх парламентських виборах. 

"Я почав відновлювати стосунки з президентом Путіним, навіть трохи занадто, він послав мені на день народження 20 пляшок горілки та дуже добрий лист. Я йому відповів пляшками ламбруско і таким самим листом. Він мене назвав першим із п'яти його справжніх друзів", - розповідає на запису Берлусконі. 

Під час виступу він також висловив занепокоєння через допомогу Італії Україні. 

"Російські міністри вже кілька разів казали, що ми воюємо проти них. Тому що ми надаємо зброю та гроші Україні. Я особисто не можу висловлювати свою думку, бо якщо про це розкажуть пресі, трапиться катастрофа, але я дуже, дуже, дуже стурбований", - каже Берлусконі. 

У партії "Вперед, Італія" вже спростували, що йдеться про цьогорічні події. За словами одного з лідерів партії Андреа Таяні, історія з подарунками сталася ще 2008 року. 

Парламентські вибори в Італії відбулися 25 вересня 2022 року. Берлусконі відсвяткував 86-й день народження 29 вересня. 

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Італія
Володимир Путін
Сільвіо Берлусконі
війна з Росією
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