Коронавірус: 1 тис. 122 випадки, в лідерах зараження Київ та Запорізька область
За 10 серпня в Україні від коронавірусу померли 25 людей
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За добу 10 серпня в Україні госпіталізували 648 осіб; померли від ускладнень 25 людей; одужали - 1 тис.160 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 23 тис. 633 особи, методом ІФА - 8 тис. 963 особи, експрес-тестами - 20 тис. 604 особи.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.Зазначимо, за 9 серпня в Україні зафіксували майже 800 випадків COVID-19, понад тисячу людей одужали
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