За 9 серпня в Україні зафіксували майже 800 випадків COVID-19, понад тисячу людей одужали

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих - 28 медпрацівників та 37 дітей.



Найбільша кількість випадків зареєстрована:

Київ - 167

Донецька область - 78,

Одеська - 62,

Харківська - 60,

Хмельницька - 35

Полтавська - 35 випадків.

захворіло – 2 260 232 особи;

одужало – 2 192 592 особи;

летальних випадків – 53 124;

9 серпня - 335 осіб потрапили в лікарню, 24 людини померло, 1390 українців одужало.З початку пандемії в Україні:

8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19.



