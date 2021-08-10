За 9 серпня в Україні зафіксували майже 800 випадків COVID-19, понад тисячу людей одужали
За минулу добу в Україні зафіксовано 781 новий випадок коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих - 28 медпрацівників та 37 дітей.
Найбільша кількість випадків зареєстрована:
- Київ - 167
- Донецька область - 78,
- Одеська - 62,
- Харківська - 60,
- Хмельницька - 35
- Полтавська - 35 випадків.
З початку пандемії в Україні:
- захворіло – 2 260 232 особи;
- одужало – 2 192 592 особи;
- летальних випадків – 53 124;
8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19.
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