За минулу добу зафіксували 300 нових випадків коронавірусу, 400 людей потрапили в лікарні

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих - 20 дітей та 2 медпрацівників.



8 серпня: госпіталізовано – 400 осіб; 5 людей померло; перехворіла - 281 особа;



З початку пандемії в Україні:

захворіло - 2 259 451 особа;

одужало –- 2 191 202 особи;

летальних випадків - 53 100;

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За добу найбільше випадків зареєстровано у Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.