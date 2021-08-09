За минулу добу зафіксували 300 нових випадків коронавірусу, 400 людей потрапили в лікарні
8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих - 20 дітей та 2 медпрацівників.
8 серпня: госпіталізовано – 400 осіб; 5 людей померло; перехворіла - 281 особа;
З початку пандемії в Україні:
- захворіло - 2 259 451 особа;
- одужало –- 2 191 202 особи;
- летальних випадків - 53 100;
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