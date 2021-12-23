Коронавірус в Україні: протягом доби померло 275 людей, зафіксовано 7312 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



За добу 22 грудня було зафіксовано 7 312 нових заражень (зокрема 585 дітей і 182 медпрацівники), 16 521 одужала, 275 - померли.



У регіонах захворюваність поширюється так:

м. Київ - 1211;

Вінницька область - 201;

Волинська область - 221;

Дніпропетровська область - 231;

Донецька область - 531;

Житомирська область - 243;

Закарпатська область - 279;

Запорізька область - 303;

Івано-Франківська область - 298;

Київська область - 355;

Кіровоградська область - 73;

Луганська область - 59;

Львівська область - 417;

Миколаївська область - 198;

Одеська область - 174;

Полтавська область - 495;

Рівненська область - 208;

Сумська область - 228;

Тернопільська область - 246;

Харківська область - 259;

Херсонська область - 77;

Хмельницька область - 387;

Черкаська область - 223;

Чернівецька область - 117;

Чернігівська область - 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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