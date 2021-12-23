Коронавірус в Україні: протягом доби померло 275 людей, зафіксовано 7312 нових заражень
Станом на ранок 23 грудня в Україні виявили 3 630 391 випадок коронавірусу, з них 94 184 - летальні, 3 393 420 людей одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
За добу 22 грудня було зафіксовано 7 312 нових заражень (зокрема 585 дітей і 182 медпрацівники), 16 521 одужала, 275 - померли.
У регіонах захворюваність поширюється так:
- м. Київ - 1211;
- Вінницька область - 201;
- Волинська область - 221;
- Дніпропетровська область - 231;
- Донецька область - 531;
- Житомирська область - 243;
- Закарпатська область - 279;
- Запорізька область - 303;
- Івано-Франківська область - 298;
- Київська область - 355;
- Кіровоградська область - 73;
- Луганська область - 59;
- Львівська область - 417;
- Миколаївська область - 198;
- Одеська область - 174;
- Полтавська область - 495;
- Рівненська область - 208;
- Сумська область - 228;
- Тернопільська область - 246;
- Харківська область - 259;
- Херсонська область - 77;
- Хмельницька область - 387;
- Черкаська область - 223;
- Чернівецька область - 117;
- Чернігівська область - 278.
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