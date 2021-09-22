Коронавірус в Україні: Шмигаль назвав два варіанти роботи бізнесу після запровадження "жовтої" зони
Бізнес у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки по COVID-19 зможе працювати без обмежень, якщо 80% персоналу та всі відвідувачі будуть вакциновані
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
Шмигаль нагадав, що з четверга, 22 вересня, в усіх областях України буде запроваджено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Вони передбачатимуть додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах.
"Ми пропонуємо бізнесу два варіанти роботи. Перший - це працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакциновані. Бізнес має самостійно перевіряти наявність COVID-сертифікатів. І другий варіант - працювати з усіма додатковими обмеженнями по "жовтій" зоні і не перевіряти відповідні документи про вакцинацію. Вибір залишається за підприємцями", - сказав прем'єр.
Він додав, що у "червоній" зоні бізнеси зможуть працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі будуть вакциновані обома дозами вакцини від COVID-19.
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