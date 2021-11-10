Коронавірус в Україні: у Києві та 22 областях перевищений рівень госпіталізацій

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Загалом "червоних" регіонів - 17: Київ, Волинь, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Луганська, Київська області.



У "жовтій" зоні перебувають Тернопільщина й Кіровоградщина.



Решта регіонів України - у "помараневій" зоні карантинних обмежень.



Рівень COVID-інфікувань становить 801 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення.



Найвища захворюваність на Сумщині - 1 250, Житомирщині - 1 036 і Одещині - 1 054.



На 9 листопада рівень госпіталізацій у країні склав 88,9 на 100 тис. населення за визначеного показника 60.



У Києві показник госпіталізованих із коронавірусом становить 98,7 на 100 тис. населення. Також перевищений рівень госпіталізацій ще у 22 регіонах.



За добу 9 листопада завантаженість ліжок із киснем, яка в Україні визначена на рівні 65%, склала 69,1%, у Києві - 79,4%. Ліжковий фонд переповнений також у 13 регіонах.

Нагдаємо, 9 листопада повідомляли, що реанімаційні ліжка лікарень Івано-Франківська на 100% зайняті COVID-хворими.

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