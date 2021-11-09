Реанімаційні ліжка лікарень Івано-Франківська на 100% зайняті COVID-хворими
В Івано-Франківську реанімаційні ліжка повністю заповнені хворими на коронавірус. Лікарні також мають проблеми з постачанням кисню
Про це 9 листопада під час оперативної наради повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький.
“Кількість реанімаційних ліжок у лікарнях на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій: "А чому не лікують? А переведіть мого родича в реанімацію". Ми, як лікарі, вимушені ставити собі запитання: "А як можна звільнити ліжко в реанімації?" - сказав Левицький.
Начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко заявила, що протягом останніх 10 днів у стаціонарах центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні №1 померли 37 людей, усі - невакциновані.
Чиновниця також зазначила, що у міста є проблеми з киснепостачанням.
- Нагадаємо, 8 листопада в Івано-Франківській області зафіксували 322 випадки інфікування коронавірусом.
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