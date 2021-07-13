Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 36 пацієнтів, заразилася 481 людина
Станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 2 241 698 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 640 - летальні, 2 178 279 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 12 липня було зареєстровано 481 новий випадок COVID-19 (в тому числі 28 дітей та 11 медпрацівників), 36 людей померли, 750 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 142 випадки;
- Вінницька область - 6 випадків;
- Волинська область - 3 випадки;
- Дніпропетровська область - 15 випадків;
- Донецька область - 53 випадки;
- Житомирська область - 3 випадки;
- Закарпатська область - 10 випадків;
- Запорізька область - 9 випадків;
- Івано-Франківська - 2 випадки;
- Київська область - 20 випадків;
- Кіровоградська область - 3 випадки;
- Луганська область - 28 випадків;
- Львівська область - 14 випадків;
- Миколаївська область - 9 випадків;
- Одеська область - 49 випадків;
- Полтавська область - 20 випадків;
- Рівненська область - 12 випадків;
- Сумська область - 8 випадків;
- Тернопільська область - 1 випадок;
- Харківська область - 23 випадки;
- Херсонська область - 13 випадків;
- Хмельницька область - 6 випадків;
- Черкаська область - 18 випадків;
- Чернівецька область - 6 випадків;
- Чернігівська область - 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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