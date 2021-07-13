Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 36 пацієнтів, заразилася 481 людина

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 12 липня було зареєстровано ​​481 новий випадок COVID-19 (в тому числі 28 дітей та 11 медпрацівників), 36 людей померли, 750 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 142 випадки;

Вінницька область - 6 випадків;

Волинська область - 3 випадки;

Дніпропетровська область - 15 випадків;

Донецька область - 53 випадки;

Житомирська область - 3 випадки;

Закарпатська область - 10 випадків;

Запорізька область - 9 випадків;

Івано-Франківська - 2 випадки;

Київська область - 20 випадків;

Кіровоградська область - 3 випадки;

Луганська область - 28 випадків;

Львівська область - 14 випадків;

Миколаївська область - 9 випадків;

Одеська область - 49 випадків;

Полтавська область - 20 випадків;

Рівненська область - 12 випадків;

Сумська область - 8 випадків;

Тернопільська область - 1 випадок;

Харківська область - 23 випадки;

Херсонська область - 13 випадків;

Хмельницька область - 6 випадків;

Черкаська область - 18 випадків;

Чернівецька область - 6 випадків;

Чернігівська область - 8 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.