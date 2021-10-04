Коронавірус: в Україні за добу померли 114 людей
За добу 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 092 особи;
- летальних випадків – 114;
- одужало – 1 116 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16 214 осіб,
- методом ІФА – 2 525 осіб,
- експрес-тестами – 11 848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 460 010 осіб;
- одужало – 2 264 523 особи;
- летальних випадків – 56 889;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
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