Коронавірус: в Україні за добу померли 114 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 092 особи;

летальних випадків – 114;

одужало – 1 116 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 214 осіб,

методом ІФА – 2 525 осіб,

експрес-тестами – 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 460 010 осіб;

одужало – 2 264 523 особи;

летальних випадків – 56 889;

проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.



