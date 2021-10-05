Коронавірус: в Україні за добу виявили майже 10 тис. нових випадків

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 881 особа;

летальних випадків – 317;

одужало – 4 229 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 37 080 осіб,

методом ІФА – 8 762 особи,

експрес-тестами – 28 283 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 469 856 осіб;

одужало – 2 268 752 особи;

летальних випадків – 57 206;

проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

