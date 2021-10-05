Коронавірус: в Україні за добу виявили майже 10 тис. нових випадків
4 жовтня в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 881 особа;
- летальних випадків – 317;
- одужало – 4 229 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 37 080 осіб,
- методом ІФА – 8 762 особи,
- експрес-тестами – 28 283 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 469 856 осіб;
- одужало – 2 268 752 особи;
- летальних випадків – 57 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
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