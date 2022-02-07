Коронавірус: в Україні за добу виявили понад 23 тис. нових випадків
За минулу добу, 6 лютого, в Україні зафіксували 23 378 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них серед дітей - 2 242, медпрацівників - 394)
Про це передає пресцентр МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 4 307 437 осіб;
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одужало – 3 681 092 осіб;
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летальних випадків – 101 392
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проведено ПЛР-тестувань – 18 603 958.
За добу 6 лютого в Україні:
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зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 2 242, медпрацівників – 394);
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18 626 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 2 699 осіб;
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летальних випадків – 115;
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одужало – 5 024 особи.
Загалом проведено 30 718 608 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – 459 230 людей.
Випадків у областях за добу:
м. Київ – 2 266
Вінницька – 418
Волинська – 586
Дніпропетровська – 988
Донецька – 620
Житомирська – 1 188
Закарпатська – 471
Запорізька – 446
Івано-Франківська – 779
Київська – 586
Кіровоградська – 213
Луганська – 248
Львівська – 2 122
Миколаївська – 990
Одеська – 2 033
Полтавська – 494
Рівненська – 1 142
Сумська – 1 024
Тернопільська – 907
Харківська – 1 609
Херсонська – 703
Хмельницька – 1 713
Черкаська – 676
Чернівецька – 749
Чернігівська – 407
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