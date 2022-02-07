Коронавірус: в Україні за добу виявили понад 23 тис. нових випадків

Про це передає пресцентр МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 307 437 осіб;

одужало – 3 681 092 осіб;

летальних випадків – 101 392

проведено ПЛР-тестувань – 18 603 958.

За добу 6 лютого в Україні:

зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 2 242, медпрацівників – 394);

18 626 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 699 осіб;

летальних випадків – 115;

одужало – 5 024 особи.

Загалом проведено 30 718 608 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – 459 230 людей.



Випадків у областях за добу:

м. Київ – 2 266

Вінницька – 418

Волинська – 586

Дніпропетровська – 988

Донецька – 620

Житомирська – 1 188

Закарпатська – 471

Запорізька – 446

Івано-Франківська – 779

Київська – 586

Кіровоградська – 213

Луганська – 248

Львівська – 2 122

Миколаївська – 990

Одеська – 2 033

Полтавська – 494

Рівненська – 1 142

Сумська – 1 024

Тернопільська – 907

Харківська – 1 609

Херсонська – 703

Хмельницька – 1 713

Черкаська – 676

Чернівецька – 749

Чернігівська – 407

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