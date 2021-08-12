Коронавірус: за добу кількість нових випадків в Україні зросла на 11%

Відповідну статистику наводить МОЗ.



За добу 11 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 588 осіб, померли 24 хворих, одужали 1 039 осіб.

Найбільше випадків захворювання в цю середу зареєстрували у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Серед нових хворих 77 дітей і 41 медпрацівник.



Нагадаємо, за 10 серпня в Україні зафіксували 1 тис. 122 нововиявлених випадки захворювання на COVID-1