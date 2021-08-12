Коронавірус: за добу кількість нових випадків в Україні зросла на 11%
За 11 серпня в Україні зафіксували 1 тис. 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 11% більше, ніж позавчора
Відповідну статистику наводить МОЗ.
За добу 11 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 588 осіб, померли 24 хворих, одужали 1 039 осіб.
Найбільше випадків захворювання в цю середу зареєстрували у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
Серед нових хворих 77 дітей і 41 медпрацівник.
Нагадаємо, за 10 серпня в Україні зафіксували 1 тис. 122 нововиявлених випадки захворювання на COVID-1
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