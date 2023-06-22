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Корупція всередині країни може зіграти проти українських військових, - американський журналіст Девід Саттер

22 червня, 2023 четвер
18:55
Війна з Росією Девід Саттер

Корупція і скандали в Україні можуть погано позначитися на військових, робота яких залежить від постачань західної зброї

Про це заявив американський журналіст, публіцист Девід Саттер в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У цій війні Україні слід зберегти світову підтримку. Потрібно мати на увазі, що будь-яка похибка всередині України може грати проти тих, хто воює. Я говорю зараз про корупцію та скандали. Самодисципліна та саморегулювання українського суспільства є важливим чинником для зовнішньої політики. Якщо всередині країни хтось шкодитиме, то армія страждатиме. Українські солдати воюють дуже хоробро та залежать від західної зброї. Всередині країни необхідно посилювати самодисципліну на всіх рівнях", - підкреслив Саттер.

За словами американського журналіста, верховенство права та закони в Україні зможуть позбавити ворогів можливості послабити країну.

"Усі українці мають об'єднатися у цій боротьбі. Західні країни усе бачать, і це може бути приводом для тих, хто каже, що підтримка України – це втрата грошей. Одна країна втрачає тисячі людей, а інша країна шкодує гроші, і це неприємна реальність. Верховенство права та закони зможуть позбавити можливості ворогів послабити Україну. Але більшість розсудливих людей у західних країнах, включаючи Америку, розуміють, що українці зазнали нападу з боку Росії", - підкреслив Саттер.

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